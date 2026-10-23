Fon düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti

AKP, SPK’nin tasfiye kararı verdiği 131 yatırım fonuna ilişkin Meclis’e sunduğu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Dokuz maddelik kanun teklifi 21 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı ve ilk beş maddesi aynı gün kabul edildi.

TBMM'de kabul edilen düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararı verdiği ve tasfiyesi henüz tamamlanmamış fonların "adil ve şeffaf şekilde" tasfiye edilmesini, fonlardan hukuka aykırı çıkarıldığı tespit edilen varlıkların geri kazanılmasını ve bu değerlerin yatırımcılara ödenmesini amaçlıyor.

Tasfiye süreci SPK'nin gözetiminde yürütülecek, fon pay sahipliği ise Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ kayıtları esas alınarak belirlenecek. Kanuna göre SPK'nın belirleyeceği fonlarda yatırımcıların net yatırım tutarları dikkate alınarak ara ödeme yapılabilecek. Ayrıca yatırımcılara, şartların oluşması halinde, nihai ödemeden düşülmek üzere en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Bu ödemelerde yatırımcıların "net yatırım tutarı" esas alınacak.

soL Haber'de yer alan haberleri desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Zararın bu şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi halinde, sorumluluğu SPK tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilenler şahsen sorumlu tutulabilecek.

Teklifin üçüncü maddesinde AKP önergesiyle değişiklik yapıldı. Bu değişikliğin odağında 'PBLK' olarak görülen iade taleplerinin tasfiye sürecine dahil edilmesi var. PBLK, gerçekleşmemiş fon işlemlerine ilişkin blokaj hesabı için kullanılan tanımlama.

17 Eylül 2026 ve öncesinde satış talimatı veren ancak fonların temerrüde düşmesi veya fiyatının açıklanmaması nedeniyle, işlemleri gerçekleştirilemeyen yatırımcılar PBLK'ya kalmıştı. Değişiklikle birlikte bu yatırımcıların da fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olması öngörüldü.

Bazı milletvekilleri bu durumun yaklaşık 200 bin yatırımcıyı etkilediğini savundu, bazıları da değişikliğin geç saatte Meclis'e sunulmasına tepki gösterdi.

Önerge, teklifin ilk beş maddesiyle birlikte kabul edildi.

PBLK ne anlama geliyor?

PBLK, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde kullanılan ve "TEFAS İşlem Blokaj Alt Hesabı"nı ifade eden bir kayıt türü.

Normal şartlarda bir yatırımcı fon satış talimatı verdiğinde, işlem tamamlanana kadar payları geçici olarak bu hesapta bloke durumda görünebiliyor.

Ancak 17 Eylül 2026'da bazı fonların tasfiye sürecine girmesiyle birlikte çok sayıda yatırımcının satış işlemi tamamlanamadı.

Buna, bazı fonlarda katılma payı fiyatının açıklanamaması ve bazı fonların ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi gerekçe olarak gösterildi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.