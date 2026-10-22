Fon düzenlemesinin ilk beş maddesi Meclis'te kabul edildi: 'Yatırımcılara kasada para olursa öderiz diyorlar'

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci kısmını oluşturan 1-5'inci maddeleri görüşüldü.



Teklifin dördüncü maddesine ilişkin önerge üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, fonlara yaklaşık yarım milyon kişinin para yatırdığını belirterek, mağdurların büyük bölümünün ekonomik kriz karşısında birikimlerini enflasyona karşı korumaya çalışan yurttaşlar olduğunu söyledi.

'Bizlere onlarca telefon geliyor'

Ayan, mağdurların kendilerine ilettiği sorunları şöyle aktardı:

Bakın, bizlere onlarca telefon geliyor. Kimi diyor ki, ‘Emekli ikramiyemi buraya yatırdım.’ Kimi diyor ki, ‘Kıdem tazminatımı yatırdım.’ Kimi diyor ki, ‘Düğünden altınlarım gelmişti, buraya yatırdım, enflasyon karşısında erimesin, iki kuruş elime geçsin diye.’ Fakat bir ömür boyunca bu biriktirdikleri parayı geleceğin güvencesi altına saklamak için koyan kişilerin karşısına neyle çıkıyorsunuz şimdi? Pul ettiğiniz yasayla çıkıyorsunuz.

'Bakanlar, milletvekilleri de buraya yatırım yaptı, TRT’de fonun reklamları yayımlandı' demişler

Genç bir kadın mağdurun kendisini arayarak annesinin 35 yıllık emekli ikramiyesini fona yatırdıklarını anlattığını belirten Ayan, kadının bir ev alabilmek amacıyla birikimlerini değerlendirmek istediklerini söylediğini anlattı. Ayan, mağdur kadının, bir yakınlarının kendilerine fonu önerirken bakanların ve milletvekillerinin de buraya yatırım yaptığını, TRT’de fonun reklamlarının ve haberlerinin yayımlandığını söylediğini aktardı.

Ayan, "Biz de güvendik, buna güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz dedik, bu fona yatırdık. Peki, ne olacak şimdi hâlimiz?" sözlerini paylaşarak, düzenlemeyi hazırlayanlara "Ne olacak mesela bu kadının durumu? Bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz?" sorularını yöneltti.

'1 milyon ödenecek bilgisi yayıldı, ama yatırımcılara kasada para olursa öderiz diyorlar'

Kanun teklifiyle mağduriyetlerin giderileceği ve sorumluların hesap vereceği yönünde algı oluşturulduğunu savunan Ayan, düzenlemenin beklentileri karşılamayacağını söyledi. Ayan, dördüncü maddeye ilişkin değerlendirmesinde, "Basında, sosyal medyada, her yerde dediler ki, ‘1 milyon ödenecek.’ Bu bilgiyi yaydılar. Sonra bakıyoruz, ortada 1 milyon bile yok. Bakın, ne var biliyor musunuz 4’üncü maddede? Yatırımcılara deniyor ki, ‘1 milyona kadar öderiz ama kasada para olursa öderiz’" dedi.

'Neden cebri icra yapılmıyor da, iade edin deniyor?'

Fonlardan kazanç elde edenlere yönelik iade düzenlemesinin isteğe bağlı olduğunu ifade eden Ayan, yurttaşların borçları nedeniyle icra işlemleriyle karşı karşıya kaldığını, elektrik faturalarının ödenmemesi durumunda dahi haciz uygulandığını belirterek, fonlardaki paraların geri alınması konusunda neden aynı yöntemin uygulanmadığını sordu. Ayan, şöyle konuştu:

Kredi kartı borcu için cebri icra yapan zihniyet ve sistem, yine elektrik faturasını ödemediği için trafosunu kaldıran, haczeden sistem, böyle bir hukuk sisteminde pardon da fon hırsızlarının indiragandi etmiş olduğu paralara neden cebri icra yapmıyor da ‘Eğer isterseniz iade edin’ diyor? Yani öyle anlattıkları gibi ‘1 milyon para ödenecek, yok efendim, bunlar hesaplara yatırılacak, mağduriyetler giderilecek’ külliyen yalan ve hikâyeden ibaret.

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'Fonları listeleyen siz, reklamını yapan siz, çanak çömlek patlayınca sorumluluk almayan yine siz...'

Fon krizinden AKP iktidarını sorumlu tutan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırımcıları suçlayan yaklaşımını da eleştiren Ayan, şöyle konuştu:

Bu yaşananların tamamı bu AKP iktidarının ürünüdür, başka da açıklaması yok. Bakın, SPK, yahu, siz bu ülkenin en köklü ve prestijli kurumuydunuz ya, şimdi ne diyorsunuz biliyor musunuz? Sanki bu insanlar at yarışı oynamış, sanki horoz dövüştürmüş, sanki tombala çekmiş gibi diyorsunuz ki, ‘Vay efendim, bu fonlara bu paraları niye yatırdınız? 1’e 10 veren fonlara niye paralar yatırdınız?’ diye bir de utanmadan, sıkılmadan bu insanları suçluyorsunuz. Bu fonları listeleyen siz, bu fonların reklamını yapan siz, çanak çömlek patlayınca sorumluluk almayan yine siz.

'Ara ödeme koşullara bağlı'

Yeni Yol Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, düzenlemeyle para blokesi yaşayan yatırımcıların alacaklarının iptal edilmesini eleştirdi. Kısacık, "Bir gece yarısı operasyonuyla para blokelilerin alacaklarını, Sermaye Piyasası Kanunu 79’uncu maddeye göre alacaklarını iptal etmek bu yüce Meclis'in itibarına hiç yakışmıyor" dedi.

İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de fon düzenlemesini denetim ve hukukta eşitlik açısından eleştirdi. Öztürk, bir berberde kredi kartıyla ödeme yapılamaması üzerine IBAN aracılığıyla yapılan havalenin ardından esnaftan vergi dairesince savunma istendiğini anlatarak, küçük işlemlerde dahi denetim mekanizmalarının devreye girdiğini söyledi.

Öztürk, teklifin belirli fonların tasfiyesini ve hukuka aykırı elde edilen değerlerin geri kazanılmasını amaçladığını belirterek, "Ancak bu bütün yatırımcıların parasının ödeneceği veya kişi başına 1 milyon liranın garanti olduğu anlamına gelmiyor; ara ödeme, fonun tasfiye varlığına, yatırımcının hesaplanan net yatırımına ve kurulun belirleyeceği koşullara bağlı" dedi.

Birinci bölümünde yer alan maddeler kabul edildi

Kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 1-5’inci maddeler kabul edildi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, gündemde başka bir iş bulunmadığından, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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