Sermaye Piyasası Kurulu, fon vurgunu soruşturması sürerken yeni bir suç duyurusu listesi açıkladı.

Kurul, Kuyaş hisselerindeki işlemler nedeniyle 12, Sümer Varlık hisseleri nedeniyle 41, Savur GYO hisseleri nedeniyle de 38 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bazı isimlerin birden fazla listede yer aldığı karar toplam 66 kişiyi kapsıyor.

Söz konusu isimler hisse fiyatını yapay alım satımlarla oynatarak küçük yatırımcıyı yanıltmakla suçlanıyor. İlgili kanun bu kişiler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor

Hayrettin Koç reddetmişti: Listeden oğulları çıktı

Yeni listede en çok dikkat çeken isimler, Savur GYO dosyasında yer alan Efe Koç ve Umut Koç oldu. İki kardeş, fon vurgunu tartışmalarında adı sıkça geçen Hayrettin Koç'un oğulları.

Hayrettin Koç'un adı kamuoyuna ilk kez fon vurgunuyla duyulmadı. Özgür Özel 17 Mart'ta, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilişkilendirilen gayrimenkul işlerinde aracılık yaptığı ve vekalet aldığı öne sürülen kişiler arasında Koç'u da saymıştı.

Koç'un adı fon vurgunu tartışmasına ise 29 Eylül'de girdi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "200 milyon euro gibi bu kişinin adına işlemler yapıldığı iddiaları vardır. Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir" demişti.

Hayrettin Koç ise iddiaları reddetmişti. Avukatı yaptığı açıklamada "Müvekkilime ait bir borsa veya kripto hesabı dahi yoktur. Dolayısıyla müvekkilimin bu fonlar üzerinden herhangi bir kazanç elde etmesi mümkün değildir" demişti.

Hayrettin Koç kendi adına işlem yapılmadığını savunurken, bugün SPK kararıyla iki oğlunun vurguna karıştığı resmileşti.

Tera borsaya taşımıştı

SPK toplam 69 kişi ve 6 kuruluşa iki yıl süreyle borsada işlem yapma yasağı getirdi. 36 kişinin sermaye piyasası lisansları da yasak süresince iptal edildi.

Fon vurgununun merkezindeki Tera grubu da yasak listesine girdi. Tera Yatırım Bankası ile Tera Portföy Yönetimi, Sümer Varlık ve Savur GYO hisselerinde kendi hesaplarına işlem yapamayacak. Pardus Portföy Yönetimi için de aynı sınırlama Savur GYO hisselerinde geçerli olacak.

Savur GYO ile Tera'nın yolları daha önce de kesişmişti. Yıldıran ailesinin otel ve gayrimenkul şirketi olan Savur GYO, Şubat sonu ile Mart başında Tera Yatırım aracılığıyla halka arz edilmişti. Halka arz fiyatını belirleyen raporu hazırlayan da Tera Yatırım'dı. Yaklaşık 700 bin küçük yatırımcı halka arza katılmıştı.

Sümer Varlık Yönetim'de ise yönetim el değiştirdi. Bankaların tahsil edemediği alacakları satın alıp toplamaya çalışan şirket, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 24 Kasım tarihli kararıyla TMSF'nin kayyım olarak atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yeni yönetim kurulunun başkanlığına Nevzat Avunç, başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert getirildi. İnceköse İmert, TMSF'nin el koyduğu Tera Yatırım Teknoloji Holding'in yeni yönetim kurulunda da görev almıştı.

Suç duyurusuna konu olan 66 isim şöyle:

Kuyaş, Sümer Varlık, Savur GYO: Adem Karatepe, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Mehmet Selim Tunçbilek

Adem Karatepe, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Mehmet Selim Tunçbilek Kuyaş ve Savur GYO: Ali Cesur, Furkan Açar, Mustafa Keskintürk, Necmettin Özarslan, Tansu Sesli

Ali Cesur, Furkan Açar, Mustafa Keskintürk, Necmettin Özarslan, Tansu Sesli Kuyaş ve Sümer Varlık: Yasemin Yılmaz

Yasemin Yılmaz Yalnızca Kuyaş: Bilal Kastamonu, Tansel Kutlu Yılmaz

Bilal Kastamonu, Tansel Kutlu Yılmaz Sümer Varlık ve Savur GYO: Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Erdin Özel, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekci, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan

Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Erdin Özel, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekci, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan Yalnızca Sümer Varlık: Abdurrahman Soyoğlu, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşegül Kaya, Bahadır Tonguç, Didem Muradoğlu, Erdal Yeniçeri, Erkan Kilimci, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Yücetürk, Mahmut Eymen Karaca, Mehmet Ali Gedik, Mehmet Nuri Gökalp, Murat Tanrıöver, Mustafa Terzi, Mustafa Zeki Kayahan, Neda Soydan, Ömer Eryılmaz, Perihan Baydar, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Umut Deniz Pak, Ümit Yılmaz, Volkan Bayram

Abdurrahman Soyoğlu, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşegül Kaya, Bahadır Tonguç, Didem Muradoğlu, Erdal Yeniçeri, Erkan Kilimci, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Yücetürk, Mahmut Eymen Karaca, Mehmet Ali Gedik, Mehmet Nuri Gökalp, Murat Tanrıöver, Mustafa Terzi, Mustafa Zeki Kayahan, Neda Soydan, Ömer Eryılmaz, Perihan Baydar, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Umut Deniz Pak, Ümit Yılmaz, Volkan Bayram Yalnızca Savur GYO: Abdülkadir Özkan, Burak Poyraz, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Efe Koç, Emre Alkin, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Furkan Talay, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Melis Sandal, Nihat Kırmızı, Rüstem Karakaya, Tayfun Bayazıt, Umut Koç

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