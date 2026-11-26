Fon vurgununda adı geçen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden istifa etmiş, hakkında soruşturma talep edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucu, Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Kavcıoğlu hakkındaki iddialar neler?

Savcılığın izin yazısında, Kavcıoğlu hakkında birden çok iddia yer alıyor.

Bu iddialardan biri "rüşvet karşılığında kredi kullandırıldığına" yönelik. İzin yazısına göre, "rüşvet karşılığında belirli bir grup veya kişilerin kredi limitleri usulsüz olarak" artırıldı. Bu yolla bu kredilerin kullanımıyla birlikte haksız kazanç elde edildi.

Birden fazla tasarruf portföyü grubunun, devir işlemleri sırasında Kavcıoğlu'nun bir takım isimlere baskı yaptığı da söz konusu yazıda yer aldı.

Ayrıca devir ve faaliyet izni süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yaptığı, finans kuruluşlarıyla mevzuata aykırı olarak kişisel kazanım ilişkileri kurduğu kaydedildi.

'Çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor'

Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili yandaş Yeni Şafak'ın haberleştirdiği ifadelerde söylenenlerse şöyleydi:

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: Tera’nın Pusula’yı alacağı süreçte de Tera’ya fonlarda destek olmamı bizzat benden Kavcıoğlu istedi.

BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş: Birevim şirketinin Pusula Holding’e devri için Kavcıoğlu talimat verdi, "Satışa razı olmasa TMSF’ye devredilecek" dedi.

Katılımevim eski Genel Müdürü Ahmet Özcan: "(Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı) Serdar Turhan, Kavcıoğlu'na ziyarete giderdi, bana 'Şahap Kavcıoğlu artık ikna ederken beni çok zorluyor, çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor' dedi."

Eski BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen: Ali Emre Ballı, Kavcıoğlu sayesinde neredeyse bedelsiz şekilde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin sahibi oldu.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.