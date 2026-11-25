Fon vurgununun görünür hale getirdiği AKP içi krizin bir yansıması yandaş Yeni Şafak'tan saçılanlar olmuştu. 18 Kasım'da savcılık ifadelerini yayımlayan Yeni Şafak eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu ve ailesi ile Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan'ın vurgundaki rolüne işaret etmişti.

Bu haberin ardından Kavcıoğlu'nun yurtdışına çıkışı yasaklandı. Erişah Arıcan cephesinde sessizlik sürerken, Hayati Yazıcı ise görevinden istifa etti.

Öte yandan Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri de geçtiğimiz günlerde karşı karşıya geldi. Her iki gazetenin yazarları birbirlerini BDDK başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu'na yakın olmakla suçladı.

Bu gelişmelerin ardından Yeni Şafak bugün manşetine yine fon soruşturmasını taşıdı. Ancak bu kez sadece "başsavcılığın, birbiriyle bağlantılı 4-5 örgütlü yapı olduğu" iddiasına yer verildi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesi ise bu manşetin altında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 131 fon ve 51 hisse senedini incelediğini soruşturmayı yüzde 90 oranında tamamladığını belirten haberde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bugüne kadar 17 hisse senedi hakkında manipülasyon tespitiyle suç duyurusunda bulunulduğu, bu hisse senetlerinin savcılığın daha önce inceleyip işlem yaptığı hisseler arasında olduğu yazıldı.

'Tera ve Pusula ayrı örgütler'

Bugüne kadar 286 kişi hakkında MASAK raporu, 235 kişi hakkında da HTS incelemesi yapan savcılığın "örgüt" vurgusu sanki yeni gibi haberleştirildi.

Oysa Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki yapıyı 3 Kasım'da "suç örgütü" olarak tanımlamıştı.

Haberde başsavcılığın, birbiriyle bağlantılı 4-5 örgütlü yapı olduğunu değerlendirdiği belirtilirken, Tera Yatırım’ın Emre Tezmen ve Erdin Özel liderliğinde bir örgüt, Pusula Yatırım’ın ise Serdar Turhan liderliğinde ayrı bir örgüt olarak ele alınabileceği öne sürüldü. Benzer tablonun adli işlem gören diğer aracı kurumlar için de geçerli olabileceği iddia edildi. Manipülasyona yol veren ve soruşturma kapsamında işlem gören bürokratların hangi kapsamda işlem göreceği ise merak konusu oldu.

Hong Kong merkezli finans şirketi ‘Amicorp ağı’

Soruşturma kapsamında ifade veren Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener’in itirafçı olduğu ve verdiği bilgilerle örgütün yurtdışı finans ağının da büyük oranda çözüldüğüne de yer verildi. Ayrıca Sarpyener, ifadesinde Hong Kong merkezli finans şirketi Amicorp üzerinden Türkiye’de manipülasyon yapan yabancı görünümlü Türk yatırımcılardan bahsetmiş ve ünlü finansçı İzak Bilmen’in adını vermişti. Savcılığın Amicorp üzerinden kurulan ağı incelediği savunuldu.

İktidar medyasında Kaya’nın tahliyesi, Yazıcı’nın istifası önemli görülmedi!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tahliyesi iktidara yakın gazetelerin birinci sayfasında yer bulamadı. Sabah, Fatma Betül Sayan Kaya’nın tahliyesini de Hayati Yazıcı’nın istifasını da ilk sayfasına almadı. Akşam sadece Yazıcı’nı istifasını küçük bir kutuda verdi. Hürriyet, Türkiye ve Yeni Akit iki habere de küçük yer ayırdı.

Yeni Şafak, bugün manşetini yalnızca aracı kurumlara çevirdi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesi ise bu manşetin altında yer aldı.

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