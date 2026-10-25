Fon soruşturması: AKP'li eski vekil Ertan Aydın tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon vurgunu soruşturmasında, dün hakkında ev hapsi kararı verilen eski AKP Ankara Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın için savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılmıştı. Ankara'da gözaltına alınan Aydın akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AKP’nin 2023 ve 2024 yıllarındaki seçim kampanyalarını bizzat yöneten Ertan Aydın iktidarın sıkça kullandığı "Türkiye Yüzyılı" sloganının da mimarı olarak biliniyor. Aydın'ın fon soruşturmasının merkezinde yer alan finans kuruluşu Tera’da 2025 yılı içinde yaklaşık dört ay boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve ardından istifa ettiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı da tutuklandı

Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de gözaltına alındı. Emniyet ve savcılık ifadeleri tamamlanan Özer, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Özer'in tutuklanmasına karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak tutuklanmıştı.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 Ekim'de adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i hakkında tutuklama kararı verilmişti.

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