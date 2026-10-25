Dün ev hapsi verilmişti: Erdoğan'ın eski danışmanı Ertan Aydın hakkında yakalama kararı

Fon vurgunu soruşturması kapsamında 22 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski AKP Ankara Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Ertan Aydın'ın adli sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Dün adliyeye sevk edilen Aydın hakkında savcılığın tutuklama talebine rağmen sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" (ev hapsi) ve "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu karara yaptığı itiraz bugün sonuçlandı. İtirazı değerlendiren mahkeme, ev hapsi kararını kaldırarak Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, vurgunun merkezindeki şirketin yöneticisi

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Ertan Aydın, AKP iktidarının en kritik siyasi süreçlerinde görev almış bir isim olarak dikkat çekiyor.

2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak göreve başlayan Aydın, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bu görevini Ahmet Davutoğlu için sürdürdü.

2015 yılında AKP’den Ankara milletvekili seçilerek Meclis’e giren Aydın, partinin seçim stratejilerini belirleyen çekirdek ekipte yer aldı. AKP’nin 2023 ve 2024 yıllarındaki seçim kampanyalarını bizzat yöneten ve iktidarın sıkça kullandığı "Türkiye Yüzyılı" sloganının da mimarı olan Aydın, siyasi kariyerinin ardından finans dünyasına geçiş yaptı.

Aydın'ın fon vurgunu soruşturmasıyla bağı ise skandalın patlak vermesinden kısa bir süre önce gündeme geldi. Eski AKP'li vekilin, soruşturmanın merkezinde yer alan finans kuruluşu Tera’da 2025 yılı içinde yaklaşık dört ay boyunca yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve ardından istifa ettiği ortaya çıkmıştı.

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