Finlandiya ve İsveç NATO tatbikatına katıldı

Türkiye'nin üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığı NATO 'Baltops 22' tatbikatı başladı. 17 Haziran'a kadar sürecek tatbikata, 14'ü NATO üyesi 16 ülkeden 45 gemi ve 76 savaş uçağı katıldı.

Euronews'in haberine göre, İsveç'te yapılan tatbikata NATO üyesi olan ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya ve Türkiye katılırken, tatbikata İsveç ve Finlandiya da katıldı.

Tatbikat için Stockholm'de bulunan ABD savaş gemisi "USS Kearsarge"ı dün ziyaret eden İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile gemiyi gezdikten sonra basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın gelecek dönemde NATO tatbikatlarına katılacağını aktaran Hultqvist, "Son günlerde olup bitenlere yeni soğuk savaş ya da yeni bir demir perde diyebiliriz. Bunu otoriter devletlerle demokratik Avrupa arasındaki çatışma olarak da ele alabiliriz. Bugün Stockholm'de toplanan gemiler üzerinden NATO ülkeleri, bölgemizin güvenliğinin önemi hakkında sinyaller veriyor" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğinin askeri ve stratejik açıdan önemli olduğunu söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise İsveç Kara Kuvvetlerinin istenen seviyede bulunmasa da yüksek sınıf hava kuvvetlerine, modern teknik ekipmana, güçlü donanmaya sahip olduğunu ifade etti.