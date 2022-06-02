Finlandiya Cumhurbaşkanı: Türkiye'nin endişeleri ciddiye alınmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi sitesinde “Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor” başlıklı bir yazı yayımladı. Söz konusu yazıda Niinisto, “Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı ve terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşı hayatını kaybetti” dedi.

Niinisto, "2015 yılında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette eşim ve ben Ankara'daki saldırının ardından yaşananları yakından takip edebildik. O zaman kurbanların yakınlarına desteğimizi gösterdik ve terör saldırısını kınadık" ifadelerini kullandı.

'NATO ülkelerinin genel çizgisiyle uyumlu'

"Finlandiya’nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını ve terörizmi önlemek için aktif olarak çalıştığını" vurgulayan Niinisto, “Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusunda da NATO ülkelerinin genel çizgisiyle şimdiden tamamen uyumludur. Bu konuda da üyelik koşullarımız yerine getirilmiştir” dedi.

Türkiye ile müzakerelere devam edilmesi gerektiğini belirten Niinisto, “Fin Ceza Kanununda bu yıl yürürlüğe giren yasa ile terör suçlarının cezalarını sıkılaştıran ve uzatan bir değişiklik yapıldı. Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkelerine ve bunlardan türetilen yasalara saygısının, terörle mücadele önlemleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak isterim” dedi.

Niinisto, İsveç'e de atıfta bulunarak, “Tabii ki İsveç'in bu konudaki tutumunu bilmiyorum ama teröre yaklaşımımızın oldukça benzer olduğunu biliyorum” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı'ndan İHA ve SİHA açıklaması

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve Türkiye’nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, “Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım” dedi. (İHA)