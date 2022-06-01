NATO Genel Sekreteri: İsveç, Finlandiya ve Türkiye yetkilileri Brüksel'de görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkililerinin Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı.

Türkiye'nin önemli bir NATO partneri olduğunu belirten Stoltenberg, görüşmelerde Türkiye'nin tüm kaygılarının ele alınacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg toplantının ardından, "Ortaklarımızın güvenlik endişelerine büyük önem veriyoruz. Ortak bir yol bulacağımıza inanıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, Türkiye'nin endişelerinin, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun desteğiyle çözüleceğini söyledi.