İsveç Türkiye'nin vetosunu diplomatik yollarla çözmek istiyor

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını veto etmesinin ardından ortaya çıkan sorun için Finlandiya ve İsveç'in çözüm arayışları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yakın gelecekte yapıcı görüşmeler gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. NATO'ya üyelik için Finlandiya ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Andersson, Türkiye'nin talep ve sorularının doğrudan ele alınacağını, herhangi sorun ve yanlış anlaşılma kalmamasını istediklerini söyledi.

İsveç'te yayınlan analizlerde, uzlaşmacı davranılarak Türkiye’nin ikna edilebileceği bir hareket alanı bulunabileceği ifade edilirken, Türkiye ile müzakerelerde İsveç hükümetine yönelik eleştiriler de dile getirilmişti.

'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş, Avrupa'daki durumu kökten değiştirdi'

Deutsche Welle'ye (DW) konuşan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın İsveçli yurttaşların NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerinde ve Avrupa'daki durumda kökten bir değişim yarattığı söyleyerek, İsveç'in barış ve barışçıl sonuçlar yaratmaya çalıştığını, ancak son durum sonucunda güncel bir aksiyon aldıklarını ifade etti. Hultqvist, İsveç'in nükleer silah konuşlandırma ihtimalinin gündemde olmadığını belirtti.

Hultqvist, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliklerine karşı çıkması kararıyla ilgili olarak, İsveç'in ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını açıkladı.