Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi söyledik

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

İsveç ve Finlandiya'nın "terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını" söyleyen Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ne Putin ile ne Zelenski ile bağları koparıp atmaya niyetim yok. İkisi ile de telefon diplomasimi sürdürüyorum" diyen Erdoğan, "Her iki tarafla değişik bağlarımız var. Önümüzdeki yıl Rusya ile Akkuyu Nükleer Santrali'ni bitirip açacağız. Bizim için ciddi bir kaynak. Şu an kullandığımız doğalgazın yüzde 50'sini Rusya'dan temin ediyoruz. Bunlar bizim için stratejik önemde münasebetler, bunları kesip atamayız. Ukrayna ile gıda alanında birçok şu anda ortaklıklarımız var. Aynı şekilde bunları da devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.