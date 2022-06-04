Murat Karayılan: NATO'ya karşı savaşmıyoruz, Amerika'ya karşı savaşmıyoruz

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, ANF’ye yaptığı açıklamada, “NATO'ya karşı savaşmıyoruz, Amerika'ya karşı savaşmıyoruz. Türk soykırımına karşı savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karayılan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine Türkiye’nin engellemesini “Rusya ile NATO arasında Ukrayna'da devam eden çatışmadan yararlanmak istiyor” şeklinde yorumlayan Karayılan, “ İskandinavya'da biraz demokrasi var, Türk devleti bundan korkuyor” dedi.

Karayılan Türkiye’nin her iki ülkenin NATO’ya üyeliğini gündemleştirerek dünyanın “Kürtlere yönelik katliamdan” dikkatleri başka yöne çekmek istediğini ifadelerini kullandı.