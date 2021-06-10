Lavrov: ABD Suriye'de çok tehlikeli bir sorunla oyun oynuyor, Kürt sorunu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin Suriye'de "çok tehlikeli bir sorunla oynadığını" belirterek "Kürt sorununu kastediyorum" dedi.

Rusya'da düzenlenen Primakov Okumaları Uluslararası Forumu'nda konuşan Lavrov, "ABD'nin Suriye topraklarındaki varlığının yasadışı ve gayrimeşruluğunu her zaman vurguluyoruz. Özellikle de buna Suriye Arap Cumhuriyeti'nin doğal kaynaklarının yağmalanmasına eşlik etmesinden beri" dedi.

ABD'li güçlerin Suriye'de petrol sahalarında ve tarım arazilerinde üretilen ürünleri ihraç ettiğini ve elde edilen geliri ayrılıkçıları desteklemek için kullandığını söyleyen Lavrov "Fırat'ın doğu kıyısındaki ayrılıkçı çatışmayı herkes biliyor. (ABD) çok tehlikeli bir sorunla oyun oynuyor. Kürt sorununu kastediyorum. Ve bu oyunlar kötü bir biçimde sonuçlanabilir" ifadesini kullandı.