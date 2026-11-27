UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında polisin tribünlere yönelik müdahalesinin ardından gözaltına alınan 16 Beşiktaşlı taraftar serbest bırakıldı.

DHA'nın aktardığına göre dün gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı, "Gürcistan makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucu serbest" bırakıldı.

Türk yetkililer başka ülkede yapılmasını istemişti

Normal şartlarda İstanbul'da oynanması gereken ama Türk yetkililerin talebi gerekçesiyle Batum'a alınan maçta Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Ancak dün akşama skordan çok maç öncesi ve sırasında yaşananlar damga vurdu.

UEFA’nın resmi internet sitesinde 30 Ekim tarihinde “Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçının mekan değişikliği” başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda aynen şöyle deniliyor:

UEFA, Türk yetkililer tarafından güvenlik gerekçeleriyle Beşiktaş J.K. (TUR) ile Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 5. Hafta karşılaşmasının İstanbul'da oynanamayacağı konusunda bilgilendirilmiştir.

İlgili paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından maç, 26 Kasım Perşembe günü seyircili olarak Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadyumu'nda oynanacaktır.”

Maç öncesi ve sırasında Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşlı taraftarlara tribüne girerek müdahale eden Gürcistan polisi, bazı taraftarlara biber gazı sıkmış ve darp etmişti.

Yaşanan polis şiddetinin ardından bazı taraftarlar hastaneye kaldırıldı, 16 taraftar ise gözaltına alındı.

Geceyi gözaltında geçiren taraftarlar bugün 11.50 sularında serbest bırakıldı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı taraftarı suçladı

Gürcistan merkezli televizyon kanalı TV Pirveli'nin aktardığına göre, Gürcistan İçişleri Bakanlığı olaylara ilişkin yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin müdahalesini savunarak Beşiktaş taraftarlarını "kamu düzenini bozmakla" suçladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayların Beşiktaş taraftarlarının Avrupa Meydanı'ndan Batum Arena'ya doğru gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında başladığını ileri sürdü.

Polisin tribünlere girerek Beşiktaşlı taraftarları darp etmesiyle ilgili ise açıklama yapılmadı.

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