F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi talep edildi

ABD Kongre üyeleri, ABD Dışişleri Bakanlığı'na yazdıkları mektupta F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellemesi talebinde bulundu.

Perşembe günü, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderilen mektupta, milletvekilleri F-16 savaş uçaklarının satışına ve mevcut olanların bakımına karşı olduklarını ifade ettiği.

Milletvekiileri Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney imzalarını taşıyan mektup, ABD Kongre'sine yönelik lobi grupları Helenik Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) gibi kurumlardan da destek gördü.

AKP'li yetkililer bu ayın başlarında anomim olarak basına verdikleri demeçte hükümetin F-35 alamadığı takdirde 40 adet F-16 savaş uçağı satın alma niyetini dile getirmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa uçakları satmaya ABD'nin niyetli olduğunu öne sürmüş, ancak bu kısa süre sonra yalanlanmıştı.

Silah taciri Lockheed Martin'in ürettiği uçakların ayrıca 80 tanesinin modernizasyonu da AKP Hükümetini'nin istekleri arasında.

Rusya'yla yapılan silah anlaşmaları ABD Yaptırımları Uygulama Yasası (CAATSA) gereğince Türkiye'ye karşı yaptırımların gerekçesi olarak sunuluyor. ABD'yle 100'den fazla F-35 için yapılan milyarlarca dolar değerindeki anlaşma, 45. ABD Başkanı Donald Trump döneminde bu bahaneyle iptal edilmişti.

F-16 satışı ihtimaliyse ABD Kongresi'nin onayına tabi.

Mektubu yazan ABD Kongre'si üyeleri, Türkiye'nin talebine resmi bir yanıt gelmediğini, ancak Türkiye'nin Rus S-400'lerine sahip olduğu düşünüldüğünde, onaylanması halinde riskler olduğunu ifade etti.

Kendi menşeli silah tacirlerini korumak için CAATSA gibi yasalar çıkartmış olan ABD, kendisi ya da NATO üyeleri dışındaki ülkelerden silah alanlara ciddi yaptırımlar uyguluyor. AKP Hükümeti'yse satın aldığı S-400'leri ABD baskılarının da sürdüğü bu dönemde henüz aktive etmiş değil.