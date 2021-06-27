Türkiye'ye teklif: Size uçak gemisi satalım, uçağı da yanında promosyon olarak verelim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya uçak almaya gidip vitrin gezip geri dönmesinden beri Rusya devlet medya grubunun Türkiye'deki ayağı Sputnik Türkiye, kamuoyuna yönelik yayınladığı bültenlerde ilginç reklamlara imza atıyor.

Dönemin ABD Başkanı Trump'ın F-35 anlaşmasını rafa kaldırmasından beri Su-57'yle ilgili reklam haberleri ve geniş infografik bültenler yayınlayan Sputnik Türkiye bu sefer çıtayı yüksekten açarak uçakların "uçak gemisinin yanında bedava" verilebileğini yazdı.

Moskova merkezli "Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko"dan görüş alan Sputnik Türkiye, şu ifadeleri aktardı

“Türkiye’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin ilk alayının tedarikine ilişkin sözleşmenin başarıyla uygulandığını gördük. Halihazırda ikinci alay için görüşmeler devam ediyor. Türkiye, 5. nesil savaş uçağı Su-57’ye de ilgi gösteriyor. Bugün, özellikle doğalgaz sahalarının korunması başta olmak üzere Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarını savunma ihtiyacı duyan Türkiye deniz kuvvetlerini aktif olarak güçlendirmekte. Bu bağlamda Rusya’nın donanma alanındaki teknolojieri Türkiye tarafından talep görebilir. Hatta Rusya, Türkiye’nin siparişi üzerine, bu tür güç yansıtma görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, hazır savaş uçaklarına sahip eksiksiz bir uçak gemisi inşa edebilir”

Öte yandan S-400 satışı AKP hükümeti için pek de bir "başarı" olmamıştı. Silah ticaretinde Batılı silah sermayedarlarını korumaya, onları tekelleştirmeye adamış olan ABD, kendisi ya da NATO üyeleri dışındaki ülkelerden silah alanlara ciddi yaptırımlar uyguluyor. AKP Hükümeti'yse satın aldığı S-400'ü belli bir müddet sergiledikten sonra ABD'nin emri doğrultusunda garaja kapatmıştı.

Sputnik Türkiye, söz konusu haberinde Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova'nın, Rusya ve Türkiye’nin, askeri işbirliği yapabilecekleri muhtelif alanlarda görüşmeler yürüttüğünü, bunlara donanma alanında işbirliğinin de dahil olduğunu söylediğini aktardı.