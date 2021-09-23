Erdoğan: S-400 aldığımıza değdi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 günlük New York temaslarını aktardı.

Erdoğan’ın ikili görüşmelerinin hemen hepsini açılışı yapılan Türkevi’nde gerçekleştirdiğini aktaran Acet, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın görüşmenin ardından “Görüşmeniz nasıl geçti” şeklindeki soruya, “Always good/Daima iyi” şeklinde bir cevap verdiğini, ikili görüşmeyle ilgili taraflardan herhangi açıklama yapılmadığını yazdı.

Askeri konular ve savunma sanayii meselelerinin konuşulduğu bölümde, İngiliz Başbakan'ın Türkiye’nin SİHA’larıyla ilgili övgü dolu sözler sarf ettiğini aktaran Acet, “Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasında bir süredir görüşmeleri yapılan ortak ‘uçak gemisi’ projesi gündeme geliyor. Projenin kaç yılda biteceği konuşuluyor” dedi.

Boris Johnson görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York Times’tan gazetecilerle bir araya geldiğini belirten Acet, “Öğrendiğime göre bu mülakatta Erdoğan’da S-400’le ilgili süreçler, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması gibi gelişmeler hatırlatıldıktan sonra ‘Bütün bu olanlardan sonra S-400 almanıza değdi mi?’ şeklinde bir soru yöneltiliyor. Erdoğan, Türkiye’nin bu kararı alış süreciyle ilgili bilinen gerekçeleri sıraladıktan sonra, ‘Değdi mi?’ sorusuna, ‘Evet, değdi’ diye cevap veriyor" diye yazdı.