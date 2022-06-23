Ev sahiplerinin kiracıları bezdirmek için bulduğu yeni yöntem diyecek söz bırakmıyor...

Türkiye'de giderek artan hayat pahalılığı milyonlarca emekçiyi daha da fazla yoksullaştırırken en temel ihtiyaçlara ulaşmak imkansız hale geliyor.

Yaşanan hayat pahalılığının en çok etkilediği alanlardan biri yurttaşların barınma hakkı olurken, kira fiyatlarında yaşanan artış iktidarın göstermelik adımlarıyla da durdurulamadı.

Ülke genelinde kira fiyatları bir yılda yüzde 150 artarken, fahiş kira artışını kabul etmeyen kiracılar evden atılmakla tehdit ediliyor.

Birçok kiracı yaşanan baskılar sonrası ya ödemeyecekleri fahiş kira artışlarını kabul etmek zorunda kalıyor ya da evlerini terk ederek semt hatta şehir değiştiriyor.

Krizi fırsata çeviren ev sahipleri, kira artışına 1 Temmuz'a kadar yapılacak sözleşmelerde yüzde 25 sınır getirilmesi 'engelini' de kira sözleşmelerini 2 Temmuz'a erteleyerek yanıt vermiş, birçok yerde ikili sözleşme imzalandığı haberleri gündeme gelmişti.

Yeni yöntem elektriklerini kestirmek

soL, kiracıların hedef alınmasına ilişkin son günlerde öne çıkan bir başka yönteme dair dikkat çeken bir bilgiye ulaştı.

Son bir yılda yaşanan kira artışından önce kiraya çıkan yurttaşların ödedikleri kirayı düşük bulan ev sahipleri, fahiş artışı ya da evden çıkma tehditlerini kabul etmeyen kiracıları ilginç bir baskı yöntemiyle evden çıkarmaya çalışıyor.

Bu yönteme göre ev sahipleri, evden çıkma baskılarına karşın direnen kiracıların evlerinin elektriğini kestiriyor.

Başvurular zirve yaptı

soL'un bir enerji şirketi çalışanından edindiği bilgiye göre, ev sahipleri evlerinin gasp edildiğini belirterek ve çeşitli bahaneler öne sürerek enerji şirketlerine başvurularda bulunuyor, evlerin elektrik bağlantısını kestiriyor.

EPDK'nın mal sahibi başvuru yaptıktan sonra kiracının belli bir süre içinde kira kontratı gibi belgeler ibraz etmesini zorunlu kıldığını belirten şirket çalışanı, bu süreci kaçıranların elektriklerinin kesildiğini, yıldırma amaçlı böyle çok başvuruyla karşılaştıklarını ifade etti.

Bu süre içinde yapılan ibrazın ardından ev sahiplerinin benzer şikayetler yapmaya devam ettiğini, bunu bir yıldırı unsuru olarak kullandığı ifade ediliyor.

Son dönemde bu yönde işlemlerin ve şikayetlerin zirve noktasına vardığı öğrenildi.