Kiracılar krizde: '4 bin lira kira ödediği eve 20 bin lira kira istediler'

Ülke genelinde kira fiyatlarında büyük bir artış yaşanırken, bu artışın doruk noktasına çıktığı kentlerinde başında Antalya geliyor.

Yabancı turistlerin en fazla ev aldığı şehirlerin başında gelen Antalya'da merkeze bağlı ilçelerden Muratpaşa ve Konyaaltı'nda yaşayan yurttaşlar için ev kiralayabilmek artık neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.

Bazı evlerin aylık kirası 40 bin TL'den duyuruya çıkıyor. Uygun evler bulabilmek için şehrin merkeze en uzak noktalarına taşınmak zorunda kalan emekçiler bu sefer de aldıkları maaşın önemli bir kısmını yola ayırmak zorunda kalıyor.

'4 bin lira kira veriyordum, ev sahibi 20 bin TL'ye çıkarmak istiyor'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde yaşayan bir yurttaş, ev sahibiyle yaşadığı kira problemini anlatırken telafuz ettiği rakamların akıl kârı olmadığını ifade ediyor.

Yaşadığı süreci soL Haber'e anlaran Faik Bey, "Uncalı Mahallesi'ndeyim. Yaklaşık 2 yıldır da aynı evde yaşıyorum. Normalde burası şehirdeki başka yerlere göre çok ucuz değildir. Ama öyle abartılacak bir kirası da yoktu eskiden. Yani eskiden öyleydi. Mesela benim evimin kirası 4000 lira. Yine 2 yıl önce biz bu evi kiralarken 3+1 evler 2500-3000 civarı 2+1 evler de 2000 civarındaydı.

Şimdi ev sahibi çıktı geldi kira artışı talep ediyor. Benim de aklımdan geçti tabii kapıya bir gün dayanacağı. Ama ne olur? En fazla 8 bin hadi bilemedin 10 bin TL ister, orta yol ararız, kiraydı taşınmaydı nakliyeydi derken baktık aynı paraya denk geliyor, belki de kalırız diye düşünmüştüm. Ama ev sahibi şimdi diyor ki Faik sen 20 bin Lira ver. E nasıl olacak bu iş? Ben ve eşim emekliyiz. Emekli maaşlarımız var. Ben bir yandan çalışıyorum. Emekli maaşlarımızı, elimize geçen parayı üstüne koysak 20 bin TL'ye yakınlaşmıyor bile. Bu yaştan sonra da çocuklarımızdan kira parası mı isteyelim?" diyor

'Buradan çıksak nereye gideceğiz? Kiralar her yerde uçtu gitti'

Peki şimdi buradan taşınsanız daha uygun bir ev bulma şansınız var mı?

Şimdi bilen bilir. Konyaaltı ilçesinin en uygun birkaç yeri vardı eskiden. Biri Sarısu'ydu diğeri de Pınarbaşı ya da Kültür mahalleleri. En son baktım oralara, hadi geçtim dubleks falan artık hayal ama 2+1 ya da 3+1 evler bulmak da mümkün değil. Kiralar 10 binden başlıyor. Dün bir ev görmeye gittim, ya böyle bir şey olur mu? Adamlar yarı bodrum sayılır, pencereleri yerden yüksek giriş kat daireye 8 bin Lira istedi. 2+1 ev için nasıl ödeyeyim ben bunu?

Hadi buradan çıksam şimdi nereye gideceğim? Kiralar her yerde uçtu gitti. Gerçekten bir çare arıyorum. En son Kepez ilçesinin şehre en uzak yerinden ev buldum 5 bin lira ya da 6 bin lira diyorlar. Şimdi 40 yıllık bir eve 5 bin değil de 4 bin olur mu diye pazarlık edecek yer arıyorum. Allah insaflı ev sahiplerine denk getirsin işimiz çok zor

'Çıkarsan çık ben alıcı her türlü bulurum diyor ev sahipleri. Emekçiye cehennem oldu kiralar'

"Ev sahiplerinin nasıl olsa kiralayacak birini buluruz diye düşünüyorlar" diyor Faik Bey ve ekliyor:

"Benim ev şu karşıdaki marketin sokağında. Şimdi adını vermeyeyim reklam olmasın, Perşembe pazarına yakınım yani. Buralar şimdi lüks oldu. Zaten Kayserili müteahhitler şehri parsel parsel aldı sattı. Bir şehirde neredeyse yükselen her inşaat aynı firmaya ait olabilir mi? Ama oluyor.

Ev sahipleri de rahat. 'bana ne kardeşim ister kal ister çık ben nasıl olsa dövizle maaş alan birini bulurum' diye bakıyor. Buluyorlar da. Rusya, Ukrayna, İran artık nerenin zengini varsa Antalya'da. Emekçiye, emekliye cehennem oldu kiralar artık."

Peki kira artış oranına üst limit belirledi hükümet. Bunun faydası olmayacak mı?

Olmayacak tabi. Şimdiden çift kontrat mı yapalım, yarısını elden mi alayım diye tartışmalar başladı bile. Ev sahibi artış oranını resmi olarak gösterecek kısmını bankaya diğerini de elden alacak planlar yapıyor. Adam mülk sahibi. Dilediğimi yaparım diye düşünüyor.

İyi ama taşınamayanlar ve evden çıkmak zorunda kalanlar ne yapacak?

Antalya'da kiralık depo, kiralık eşya depolama şirketleri aldı başını gitti. Bir kısmı eşyalarını ya yakınlarının bodrumlarına depolarına, bir kısmı depolama şirketlerine teslim ediyor. Öyle bir hal aldı ki insanlar bir eve taşınamıyorlar ama depoya verdikleri paralar da bir kira parası ediyor artık. Araçlarında sabahlayanlar var. Mesela evinden çıkmak zorunda kalmış adam, rezil olmayayım diye eşyaları depoya veriyor. Eş dost akraba idare ederim diyor. Bazı günler arabalarında yatanlara denk geliyorum. Geçenlerde de haber oldu zaten.

'Antalya'da emlakçılar tahliye taahhütnamesi imzalamayana ev vermiyor artık'

Hukuk kiracıları korumuyor mu?

(Gülüyor bir yandan) Korumuyor tabii, kimin umurundayız ki? Hukuk sözde kiracıyı koruyor da düzen ev sahiplerinden yana. Bak şimdi Antalya'da yeni bir moda var. Artık nereye gidersen git ev sahipleri ek olarak "tahliye taahhütnamesi" imzalatılır. Yani ev sahibi dilediğinde, istediğinde, ne zaman olursa olsun hukuk yoluna başvurmaksızın ben bu evi boşaltacağım diye senet imzalıyorsun. Prosedür gibi bir şey oldu. Hani nasıl kira kontratı olmadan ev tutulmaz. Bu da öyle. Her emlakçının çekmecesinde hazır bir tane var artık. Şimdi burada bizim bir hakkımız kalmıyor. Ee imzalamasam ev vermiyorlar. Ama ben kafama göre kira artışı belirlerim kimse de bana karışamaz demek bu. Şimdi hukuk bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde?

"70 yaşından sonra ev arayacağız. Bu yaşta çekilecek dert değil gerçekten" diyor Faik Bey.

Ve anlattıklarına bakılırsa Antalya'da kiracılar kendi hallerine bırakılmış durumdalar. Bunun yanı sıra Faik Bey'in anlattıkları ne yazık ki bir istisnayı değil kiracıların en genel fotoğraflarından birisini sunuyor. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı şehre gelenlerin sayısı mevcut kiraları 3-4 katına çıkarmıştı geçtiğimiz aylarda. Bazı kiracıların taşınma süreçlerinde ev bulamadıkları için araçlarında uyumak için idare etmek zorunda kalmaları da yine daha önce kamuoyuna yansıyan örnekler arasındaydı. Antalya'da kiracıları artan maliyetler ve yükselen fiyatlarla birlikte zor zamanlar bekliyor.