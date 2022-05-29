Ülke genelinde kira fiyatları yüzde 150 arttı: 'Binlerce insan evsiz kalabilir'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin internette yer alan emlak sitelerindeki kiralık ilanları üzerinden yaptığı değerlendirmede 81 ilin kiralık konut haritasını çıkarttı.

Buna göre Türkiye genelinde yeni kiraya verilmiş konutlarda fiyatlar yıllık bazda yüzde 150 arttı. Tekin, iki çalışanlı bir ailenin, iki maaşla bir evde oturamayacağını ve binlerce insanın evsiz kalabileceğini aktardı.

Tekin'in paylaştığı bilgilere göre konut kiralarında en çok artışın yaşandığı iller Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Aydın oldu. Tekin, kira fiyatlarındaki yükselişin halkı barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

'Büyük bir konut kriziyle karşı karşıyayız'

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Tekin şu bilgileri paylaştı:

"Bugün İstanbul'da ortalama kira 7 bin liraya dayanmış durumda. Yıl sonunda yeni ilanların ortalaması 10 bin lirayı bulacak. Vatandaşların yüzde 85'i kira artışının böyle devam etmesi halinde kira bedelini ödemekte zorlanacağını veya ödeyemeyeceğini söylüyor. Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde büyük şehirlerde yaşayan, o şehirde çalışan insanların gelirleri kiraya bile yetmeyecek. İstanbul ve İzmir'de kiralar şimdiden asgari ücreti aştı, Ankara eşikte bekliyor”

'Binlerce insan evsiz kalabilir'

Tekin “Bu trendin devamı halinde iki çalışanlı bir aile iki maaşla bile bir evde oturamaz. Sonuçta binlerce insan evsiz kalabilir, yaşadığı şehirde barınamaz hale gelebilir. Kriz sonbaharda yeni bir boyut kazanacak" dedi.

Konut fiyatlarındaki artışın sebeplerinden birinin de AKP'nin negatif reel faiz politikası olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Konutlar bir sermaye saklama enstrümanı haline dönüştü. Bugün sermaye sahipleri konut toplayarak paralarını enflasyona karşı güvence altına almaya çalışıyor. İkinci sebep yabancılara konut satışı karşılığı vatandaşlık” dedi.