Bakan Kurum: Devlet ev yapmak isteyene uygun fiyatlı arazi satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların kendi konutlarını yapması için devlete ait arazilerin satışa çıkarılacağını söyledi.

Hürriyet’e konuşan Kurum, vatandaşların tek parselde kendi evini yapabileceğini ya da talep örgütlenmesiyle daha büyük parseller alabileceğini kaydetti.

Kurum, isteyenlerin müteahhitlerle anlaşabileceğini söyleyerek “Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi.

Kurum şunları söyledi: