Merkez Bankası: Konut fiyatları bir yılda yüzde 110 yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre, konut fiyat endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 110 artış gösterdi. Verilerine göre, konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında arttı.

Konut fiyatları illere göre değerlendirildiğinde, Ankara'da yüzde 9,6, İstanbul'da yüzde 9,8 ve İzmir’de yüzde 10,6 oranında arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre ise Ankara'da yüzde 111,7, İstanbul'da yüzde 122 ve İzmir'de yüzde 105,9 oranında yükseldi.