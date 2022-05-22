Kamu emekçilerinden artan kiralara çadırlı protesto

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri İstanbul Beşiktaş'ta yaptıkları basın açıklamasıyla artan kira ve konut fiyatlarını protesto etti. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, konuşması sırasında kamp çadırını göstererek, "Biz bugün bırakın konut kiralamayı şu çadıra mahkumuz çadıra. Çadır alabilecek paramızın olmadığını iktidar biliyor" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı, kira ve konut fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için İstanbul Beşiktaş İskele Sahili’nde meslek örgütleriyle basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Birleşik Kamu-İş İstanbul İl Başkanı Alkoç Turan Başgönül son bir yılda konut kiraları ve fiyatlarının neredeyse 5 kat yükseldiğini söyledi.

Emekçilerin harcamaları içindeki en büyük kalemi kiraların oluşturduğunu belirten Başgönül, Erdoğan'ın Türkiye'deki konutları yurtdışına pazarlayan şirketlere reklam desteği verilmesine ilişkin kararının ve Ticaret Bakanlığı'nın yabancıya konut satışını döviz kazandırıcı hizmetler kapsamına almasının ileriki günlerde konut fiyat ve kiralarının daha da artacağını gösterdiğini dile getirdi.

Hükümetin "konut kredisi müjde"sine ilişkin de konuşan Başgönül "1 milyonun aylık taksit ödemesi 14 bin 277-TL, en düşük memur maaşının 5 bin 804 TL, asgari ücretin 4 bin 250-TL, ortalama emekli maaşının 3 bin TL, açlık sınırının 5 bin 323-TL, yoksulluk sınırının ise 17 bin 340 TL olduğu günümüz ekonomik şartlarında hangi memur, hangi emekçi, hangi çiftçi ödeyebilecektir bu rakamı. Biz söyleyelim, bu rakamı ödese ödese ancak 3-5 yerden aldıkları ballı kaymak maaşlarla gelirleri toplamda 100 binleri geçen yandaşlar ödeyebilecektir" dedi.

'Memurlar büyükşehirlerden tayin isteme eğiliminde'

Memur ve emekli maaşları ile bu kira ve kredi tutarlarının ödenmesi neredeyse imkânsız olduğunu dile getiren Başgönül "Kamu emekçilerimiz İstanbul’dan ve büyükşehirlerden tayin isteme eğilimi içerisindedir. Eğer bu büyük sorun acil bir şekilde çözülmez ise İstanbul’da kamu personeli açığı adeta bir çığ gibi büyüyecek ve kamu idaresi büyük bir kriz ile karşılaşacaktır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ise Türkiye'de açlık sınırının 6 bin 170 lira olduğunu, bugün en düşük devlet memuru maaşınınsa 6 bin 400 lira olduğunu söyledi. Balık "Açlık sınırında geçinen devlet memuru, İstanbul'da gecekondu ve oda fiyatının 5 bin lira olduğu yerde ayakta kalabilmesi mümkün müdür? Yoksulluk sınırı tüm Türkiye'de 18 bin 500 lira. Bu maaşı alabilen devlet memuru var mıdır? Bunu iktidara soruyorum, AKP iktidarına soruyorum" dedi.

"Diyoruz ki iktidara ve AKP'ye bizim maaşlarımıza gelen enflasyon farkını aylık olarak ödeyin" diyen Balık "Temmuz'da yapacağınız enflasyon farkı ve yüzde 7'lik zam, ne asgari ücretliyi, ne emekliyi, ne kamu çalışanını mutlu edecektir. Bizim kayıplarımızın acil karşılanması gerekir. Tüm Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde ve tatil yörelerinde ciddi anlamda konut sıkıntısıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Balık konuşması sırasında kamp çadırını göstererek "Bakın, biz bugün bırakın konut kiralamayı şu çadıra mahkumuz çadıra. Çadır alabilecek paramızın olmadığını iktidar biliyor. Bugün bu çadırı almanın bile bir maliyeti var. Ve bu maliyeti kamu çalışanlarının karşılaması mümkün gözükmüyor. Bakın şu çadırı şuraya kursak 'Çadır kurduğunuz, isyan ettiniz' derler. Bugün yaz tatiline giriyoruz, hangi emekçi, çalışan işçi, memur tatile gidebilecek. Çadır alsa tatilde harcayacağı parayı nerede bulacak? Yakıt parasını nereden bulacak. 22 lira olan mazotu nerede bulacak? Buradan Antalya'ya gidiş 400 lira olan otobüs parasını nereden bulacak? Bunlar asgari ücret düzeyinde maaş alan memurun mümkün müdür?" diye sordu.

Balık "İktidar aklını başına alacak. Seçim zamanı yaklaştı. Ya da biz haziranda AKP'ye hesabını soracağız. 2 milyon 800 bin kamu emekçisi, 4 milyona yakın sözleşmeli ve 28 milyon çalışan emekçi AKP'ye bunun hesabını bir bir soracak. Ya çalışanların emeklerinin karşılığını vereceksiniz. Ya da iktidardan gideceksiniz" dedi.



