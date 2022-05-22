İktidara yakın gazeteden 'Kira fiyatları için yeni düzenleme geliyor' iddiası

AKP hükümetinin kira fiyatlarına karşı çalışma başlattığı öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre üç bakanlık, tırmanışa geçen kira fiyatları için devreye giriyor. Serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale etmek için hükümetin masadaki ilk seçenek tavan fiyat uygulaması olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz. Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkân sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bunu yakın zamanda Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır" demişti.