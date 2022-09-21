ETF Tekstil önünde yine barikatlar kuruldu: 'Patron fabrikayı boşaltmaya devam ediyor'

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

ETF işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürerken patronun önceki gün fabrikadan TIR'larla mal kaçırdığı öğrenilmişti.

İşçilerin fabrika önünde mücadelesi sürerken Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ETF Tekstil önünde yine barikatların kurulduğunu duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "ETF Tekstil önünde barikatlar yine kuruldu. Sanem Dikmen işçilerin haklarını vermeden fabrikayı boşaltmaya devam ediyor. Bu haksızlığın hesabını işçiler soracak!" denildi.

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