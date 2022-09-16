ETF Tekstil işçileri serbest: Mücadele devam ediyor

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

Hakkını aramaya devam eden ETF işçileri, haklarını gasp eden patron Sanem Dikmen'in talebi sonrası gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olayı soL'a değerlendiren Patronların Ensesindeyiz temsilcisi, işçilerin 50 günü aşan direnişinde birçok kez polis müdahalesi gerçekleştirildiğini aktarmıştı. Temsilci, işçilerin haklarını gasp eden patron Sanem Dikmen'in fabrikadan her mal çıkışında işçileri polis tarafından gözaltına aldırttığını belirtmişti.

Polislerin dün akşam saatlerinde direnişteki işçilerin yanına giderek "Her mal çıkışında bizi mi çağıracaklar" dediğini aktaran temsilci, polislerin işçilere "sizin yanınızdayız" dediğini söylemişti.

'Mücadeleye devam edecek'

Çevik kuvvetin müdahalesi sonucu gözaltına alınan toplam 32 işçinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

İşçiler mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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