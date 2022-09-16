ETF işçilerine yine polis saldırısı: Onlarca işçi gözaltında, direniş sürüyor

İstanbul Tuzla Tepeören’de bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Deriteks sendikasında örgütlü işçiler direnişe başlamıştı.

Hakkını aramaya devam eden ETF işçileri, haklarını gasp eden patron Sanem Dikmen'in talebi sonrası gözaltına alındı.

Her mal çıkışında polis müdahalesi

Yaşanan olayı soL'a değerlendiren Patronların Ensesindeyiz temsilcisi, işçilerin 50 günü aşan direnişinde birçok kez polis müdahalesi gerçekleştirildiğini aktardı. Temsilci, işçilerin haklarını gasp eden patron Sanem Dikmen'in fabrikadan her mal çıkışında işçileri polis tarafından gözaltına aldırttığını belirtti.

Polislerin dün akşam saatlerinde direnişteki işçilerin yanına giderek "Her mal çıkışında bizi mi çağıracaklar" dediğini aktaran temsilci, polislerin işçilere "sizin yanınızdayız" dediğini söyledi.

32 işçi gözaltına alındı, direniş devam ediyor

Bugün öğle saatlerinde ise fabrikadan mal çıkartmak için gelen kamyonların geçişine izin vermeyen işçiler, Sanem Dikmen'in ihbarıyla gelen çevik kuvvet polislerince gözaltına alındı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonucunda toplam 32 işçinin gözaltına alındığı bildirildi.

İşçilerin fabrika önündeki direnişini sürdürdüğünü aktaran temsilci, mal çıkartmak için gelen kamyonların ise hala fabrikadan çıkış yapamadığını aktardı.

'Patron için hakkını arayan işçiler gözaltına alınıyor'

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Patronların Ensesindeyiz, "Emek hırsızı Sanem Dikmen hakkını arayan ETF işçilerini göz altına aldırıyor! İşçilerin haklarını gasp eden patron için hakkını arayan işçiler gözaltına alınıyor. Susmayacağız! Hakkını arayan işçiler hesap soracak! Derhal ETF Tekstil işçilerini serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

📢#EmekHırsızıSanemDikmen hakkını arayan ETF işçilerini göz altına aldırıyor!



🔴İşçilerin haklarını gasp eden patron için hakkını arayan işçiler gözaltına alınıyor.



Susmayacağız!



🚩Hakkını arayan işçiler hesap soracak!



Derhal #ETFTekstil işçilerini serbest bırakın! pic.twitter.com/vbDPnse6bK — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 16, 2022

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