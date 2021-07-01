Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyen 20 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de Adalalar Migros önünde yapılmak istenen Onur Yürüyüşü, polis tarafından engellendi. Yürüyüş başlamadan önce eylem alanına yakın çevrede bulunan kişiler, eyleme katılma ihtimalleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Polisler, gözaltına aldıkları kişileri "Yasaklama kararlarına aykırı davrandıkları" gerekçesi ile işlem yaptıklarını, kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakılacaklarını bildirdi. Kitlenin biraraya gelmesine izin vermeyen polis ekipleri, eylemin başlamasına saatler kala gözaltılara başladı. Ekipler sık sık kimlik kontrolü de yaptı.

'Rahat dur kolunu kırarım'

Eylem öncesinde gözaltına alınan katılımcıların ardından ara sokaklara dağılan eylemciler, polis tarafından kovalanarak yakalanmaya çalışıldı. Eylemcileri yakalarken göz dağı vermek isteyen bir polisin, “rahat dur yoksa kolunu kırarım, bir şey de yapamazsın” dediği öğrenildi.

Bir avukat da gözaltına alındı

Bölgeye gelen çok sayıda avukat hukuksuzca yapılan gözaltı uygulamasına son verilmesini istedi. Polis amiri avukatlar da dahil toplanan herkesin gözaltına alınacağını duyurdu. Avukatlar, işlerini yaptıklarını, gözaltına alınamayacaklarını belirtti. Yaşanan saldırı sırasında kitlenin bir kısmı avukatlarla birlikte bölgede bulunan kafelerden birine sığındı.

Kitlenin tekrar bir araya gelmesi ile müdahale yeniden başladı. Polisler bu sırada Avukat Anıl Yüksel'i de gözaltına aldı.

Çevreden geçen vatandaşlar ise alkışlarla yürüyüş yapmak isteyenlere destek verdi.

Polis Av. Yüksel dahil toplam 20 kişiyi gözaltına aldı ve emniyete götürüldü. Avukatlar da destek ve işlemleri takip için emniyete gitti.