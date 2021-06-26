Taksim'de Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı

Taksim'de bugün yapılacak Onur Yürüyüşü öncesi AKP iktidarının aldığı yasaklama kararı sonrası, bugün yürüyüş için Taksim'e gelen yurttaşlara polis saldırdı.
Polis Mis Sokak'ta saldırı düzenlerken, gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.
Mekanlarda bulunan yurttaşların da dışarı çıkarılıp darp edildiği belirtiliyor.
Gazete Duvar muhabiri Hacı Bişkin, AFP Muhabiri Bülent Kılıç'ın Mis Sokak'ta gözaltına alındığını duyurdu. Bişkin, AFP muhabiri Kılıç'ın gözaltına alınırken "Nefes alamıyorum" dediğini aktardı.
AFP Muhabiri Bülent Kılıç böyle gözaltına alındı