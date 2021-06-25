Komünist LGBT'ler yasağı tanımadı: Eşit yurttaşlık sosyalizmde

AKP iktidarı, hedef gösterdiği, gerici söylemleriyle yok saymaya çalıştığı LGBT'leri eşit bir yaşam talebinin dile getirildiği Onur Haftası etkinliklerini bir kez daha yasaklayarak baskı altına almaya çalıştı. İstanbul'da Onur Haftası etkinlikleri Valilik tarafından yasaklandı, birçok etkinliğe saldırıda bulunuldu.

Komünist LGBT’ler Onur Haftası kapsamında Kadıköy’de bir basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Temel yurttaşlık haklarını kullanmak isteyen Komünist LGBT’lerin basın açıklaması da, iktidar cephesinden gelen tebliğlerle yasaklanmaya çalışıldı. Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda toplanan Komünist LGBT’ler, burada basın açıklamasını yasağa rağmen gerçekleştirdiler.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bugün burada toplanabildik; ancak İstanbul Valiliği ve kaymakamlıklar, Onur Haftası ile ilgili birçok etkinliği ve Onur Yürüyüşü’nü yasakladı. Gerekçe millî güvenlik ve kamu düzeni. Faşist mafyaların, her türlü pisliğe bulaşmış para babalarının, dolandırıcıların faaliyetleri milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı olmuyor, ama LGBT’lerin onuru için yürümesi aykırı oluyor! Kimi inandıracağınızı sanıyorsunuz?

Yasaklarınız mücadelemizi ancak büyütür!

İlan ediyoruz: LGBT’ler bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır! Bu ülkedeki herkes kadar nefes almak, aşağılanmadan, itilip kakılmadan, sömürülmeden, onurlu yaşamak haklarıdır!



Yalnız kalmayacağız. Birbirimizin elinden tutacağız, Örgütleneceğiz. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız!

Eşit yurttaşlık sosyalizmde!”

Komünist LGBT'ler tüm LGBT'leri insanca bir yaşam, ve eşit yurttaşlık hakkı için sosyalizm mücadelesine çağırdı.