Ankara’da Tunalı Hilmi’de çok sayıda yurttaş bir araya geldi.
Onur Yürüyüşü için buluşanlara polis saldırdı.
Çok sayıda yurttaşın gözaltına alınığı öğrenildi.
Ankara
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Ankara'da Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı var
Kuğulu Park’taki Onur Yürüyüşü’ne polis saldırdı çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Ankara’da Tunalı Hilmi’de çok sayıda yurttaş bir araya geldi.
Onur Yürüyüşü için buluşanlara polis saldırdı.
Çok sayıda yurttaşın gözaltına alınığı öğrenildi.
Ankara