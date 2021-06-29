Ankara'da Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Çok sayıda gözaltı var

Kuğulu Park’taki Onur Yürüyüşü’ne polis saldırdı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Ankara’da Tunalı Hilmi’de çok sayıda yurttaş bir araya geldi.

Onur Yürüyüşü için buluşanlara polis saldırdı.

Çok sayıda yurttaşın gözaltına alınığı öğrenildi.

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AFP muhabiri Kılıç polisin boynuna bastırdığı görüntüyü paylaştı