AFP muhabiri Kılıç polisin boynuna bastırdığı görüntüyü paylaştı

İstanbul'da LGBT Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyenlere polisin saldırısı sırasında görüntü almaya çalışırken polis tarafından yere yatırılıp boğazına bastırılarak kelepçelenen AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç o anlara ilişkin yeni bir fotoğraf paylaştı.

Kılıç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı" dedi.

Lütfen bakılsın, sırtıma mı basmış, yoksa boynuma mı basmış, dün benim nefesim alenen kesilmeye çalışıldı.#NefesAlamıyorum #Pride2021 pic.twitter.com/dnWizWwdiK — Bulent KILIC (@Kilicbil) June 27, 2021

AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç, dün Beyoğlu Mis Sokak'ta Onur Yürüyüşü'ne katılmak için toplananlara polis saldırısını görüntülerken polislerce yere yatırılıp boğazına bastırılarak kelepçelenmiş, Kılıç'ın "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı duyulmuştu.

Kılıç'ın avukatı Zelal Pelin Doğan, müvekkili hakkında resmi bir gözaltı işlemi yapılmadığını bildirmiş ve Kılıç'ın darp raporu aldığını açıklamıştı.

Kılıç daha sonra polislerden şikâyetçi olmuştu.