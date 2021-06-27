Onur Yürüyüşü'nde ses bombasına 'Çocuk uyuyor' diye tepki gösteren yurttaş evinden gözaltına alındı

Onur Yürüyüşü müdahalesinde polisin attığı ses bombasına “Çocuk uyuyor” diye tepki gösteren yurttaş, evinden gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne müdahale sırasında polise çocuğunun uyuduğunu söyleyerek tepki gösteren bir yurttaş, evinde gözaltına alındı.

Cihangir’de polisin attığı ses bombası sırasında evinden cama çıkarak polise "Çocuk uyuyor" diye tepki gösteren bir vatandaş, gözaltına alındı.

Gözaltı öncesinde polisin, tepki gösteren yurttaşa, “Lan kes sesini yavşak, gir içeri” diye bağırdığı görülüyor.

Olayın görüntülerini, Elif Ünal adlı kullanıcı Twitter hesabından paylaştı.

Haber

Taksim'de Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı