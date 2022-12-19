Eskişehir'de Bizim Gazete satışı yapan TKP üyelerine gözaltı

Eskişehir'de Bizim Gazete'nin satışını yapan 5 TKP üyesi ifade vermek için emniyete götürüldü.

Haber Merkezi

Eskişehir'de bugün Bizim Gazete'nin satışını yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri gözaltına alındı.

5 parti üyesi "ifade vermek için" emniyete götürülürken TKP'den yapılan duyuruda "Bu ülkeyi tarikatlardan da, onların suç ortaklarından da temizleyeceğiz" denildi.

Benzer bir şekilde geçtiğimiz gün Antalya Kapalıyol'da Bizim Gazete'nin satışı sırasında 8 TKP üyesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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