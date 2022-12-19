Eskişehir'de Bizim Gazete satışı yapan TKP üyelerine gözaltı

Eskişehir'de bugün Bizim Gazete'nin satışını yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri gözaltına alındı.

5 parti üyesi "ifade vermek için" emniyete götürülürken TKP'den yapılan duyuruda "Bu ülkeyi tarikatlardan da, onların suç ortaklarından da temizleyeceğiz" denildi.

#Eskişehir'de 5 parti üyemiz @bizimgazeteden satışı sonrası ifade vermek için emniyete götürüldü.



Bu ülkeyi tarikatlardan da, onların suç ortaklarından da temizleyeceğiz. #BöyleGitmez pic.twitter.com/qkzFwfqMHi — TKP (@tkpninsesi) December 19, 2022

Benzer bir şekilde geçtiğimiz gün Antalya Kapalıyol'da Bizim Gazete'nin satışı sırasında 8 TKP üyesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.