Sosyalist Güç Birliği'nden eylem: Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak!

Sosyalist Güç Birliği, gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesi için çağrı yapmış ve tüm yurttaşları bugün Kadıköy'de yapılacak eyleme davet etmişti.

"Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak" sloganıyla bir araya gelen yurttaşlar "Tarikat, cemaat düzenine son", "Yobazlardan hesabı emekçiler soracak", "Karanlığa teslim olmayacağız", "Yobazlardan hesabı kadınlar soracak", "Tarikat cemaat hepsi kapatılsın", "Gerici hırsız halk düşmanı AKP" sloganları attı.