Sosyalist Güç Birliği'nden eylem çağrısı: Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak

Sosyalist Güç Birliği, gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesinde tüm yurttaşları 17 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te İstanbul Kadıköy'e çağırıyor.

"Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak" sloganıyla yurttaşları eyleme çağıran Sosyalist Güç Birliği açıklamasında, "Tarikat ve cemaat karanlığına karşı, çocuklarımızın geleceği ve aydınlık bir gelecek için tüm ilerici, aydın, yurtsever emekçi halkımızı, gençlerimizi, demokratik kamuoyunu laikliğe sahip çıkmak için 17 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Kadıköy'de (Beşiktaş İskelesi) buluşmaya çağırıyoruz" denildi.

Sosyalist Güç Birliği'nin buluşması 17 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te Kadıköy'de Beşiktaş İskelesi'nde gerçekleşecek.