TKP'den eyleme çağrı: Çocuklarımızın hafızalarını kirletenler değil, laiklik kazanacak

TKP, yarın İstanbul'da tarikatlara karşı düzenlenecek eylem için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sosyalist Güç Birliği'nin yarın düzenleyeceği miting için çağrıda bulundu.

Tarikatlara karşı yarın yapılacak eylem için çağrıda bulunan TKP şu mesajı paylaştı:

"Çocuklarımızın hafızalarını kirletenler değil,
Kadınlarımızın yaşamlarını çalanlar değil,
Siyaset kürsülerinden gericilik vaaz edenler değil,
Laiklik kazanacak biz kazacağız.
Tüm tarikat, cemaat ve yuvalanmalarını dağıtacağız."

Eylem 17 Aralık Cumartesi saat 15.00'de Kadıköy'de İskele Meydanı'nda gerçekleşecek.

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