Antalya'da Bizim Gazete satışı yapan TKP'liler 'Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten' gözaltına alındı

Kapalıyol'da Bizim Gazete satışı yapan 8 TKP üyesi, 'Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten gözaltına' alındı.

Haber Merkezi

Antalya Kapalıyol'da Bizim Gazete'nin satışı sırasında 8 Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan TKP, "Tarikatlar ve suç ortakları kaybedecek, halk kazanacak! Tarikat düzenine karşı tüm yurttaşlarımızı TKP ile dayanışmaya çağırıyoruz. Tarikat ve cemaatler kapatılsın!" dedi.

Haber

Sosyalist Güç Birliği'nden eylem: Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak!