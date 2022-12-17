Antalya'da Bizim Gazete satışı yapan TKP'liler 'Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten' gözaltına alındı

Antalya Kapalıyol'da Bizim Gazete'nin satışı sırasında 8 Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, "Cumhurbaşkanlığı'na hakaret" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan TKP, "Tarikatlar ve suç ortakları kaybedecek, halk kazanacak! Tarikat düzenine karşı tüm yurttaşlarımızı TKP ile dayanışmaya çağırıyoruz. Tarikat ve cemaatler kapatılsın!" dedi.