Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: İşte tarikatın suç ortakları

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.
Gazete bu hafta "İşte tarikatın suç ortakları" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:
"Yıllarca gizlediler, sonra gürültüye getirmek istediler, tarikat kurbanı genç kadını zorbalıkla susturmaya çalıştıklarından kimsenin şüphesi yok. O susmayınca geçiştirmeye, hafifletmeye, kuşkular yaratmaya çalıştılar. Tüm bunlar boşa çıkınca, ‘neyi kurtarırsak kârdır’ diyerek tarikatlara siper oldular. Cumhuriyet kanunları tarikatları yasaklamış ama onlar ‘yasaklarsak yer altına inerler’ diyerek yasa dışılığı savunuyorlar. Tarikat karanlığının hem faili, hem ortağı hem de özürcüsü bunlar. Tüm tarikatlar kapatılacak, tarikatçılar yargılanacak."
Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle:
- Mahkemenin İmamoğlu kararına TKP’den tepki: ‘İstanbul’daki yurttaşlarımızın haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz’
- Yobazlar rahatsız oldu: Üsküdar’da ‘Tarikatlar Kapatılsın’ sesleri
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi ayakta
- İşte tarikat karanlığının ortakları
- AKP ‘seçim bütçesini’ hazırlarken böyle düşünmüş olmalı: ‘Seçmen de olsa işçiyi şımartmamak lazım’
- Bekaert işçisi grev yasağını tanımadı
- Kalıcı yaz saati uygulaması: Dayanak yok, uygulama var
- Almanya’da darbe oldu mu, olmadı mı?
- ABD ve Rusya arasında tarihî takas
- Eriyen buzullardaki virüsler canlanıp hepimizi ham yapar mı?
- Ulvi Oğuz anılarını yazdı: ‘Partimin Yolunda’
- İllüstrasyon ve animasyon sanatçısı Deniz Can Coşkun ‘onları’ çiziyor ‘İşçi sınıfı güçlüdür’