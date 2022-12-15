Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: İşte tarikatın suç ortakları

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "İşte tarikatın suç ortakları" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Yıllarca gizlediler, sonra gürültüye getirmek istediler, tarikat kurbanı genç kadını zorbalıkla susturmaya çalıştıklarından kimsenin şüphesi yok. O susmayınca geçiştirmeye, hafifletmeye, kuşkular yaratmaya çalıştılar. Tüm bunlar boşa çıkınca, ‘neyi kurtarırsak kârdır’ diyerek tarikatlara siper oldular. Cumhuriyet kanunları tarikatları yasaklamış ama onlar ‘yasaklarsak yer altına inerler’ diyerek yasa dışılığı savunuyorlar. Tarikat karanlığının hem faili, hem ortağı hem de özürcüsü bunlar. Tüm tarikatlar kapatılacak, tarikatçılar yargılanacak."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: