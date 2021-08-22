Eski Afgan yargıç: Taliban bir kadını 'yemeği kötü pişirdi' diye yakarak öldürdü

Taliban Kabil'i ele geçirdiğinden beri, ülkedeki kadın haklarıyla ilgili endişeler tekrar gündeme geldi. Cihatçılar "İslam hukukuna göre" kadınlara ve haklarına saygı göstereceklerini söyledi.

Eski Afgan yargıç ve aktivist Necla Eyübi, Sky News'e, bir kadının Taliban savaşçıları tarafından "kötü yemek pişirmekle" suçlandığı için ateşe verilmesiyle ilgili yakın tarihli bir davadan haberdar olduğunu söyledi. Eyübi'ye göre, olay ülkedeki diğer kadınların da isyancılar için cinsle köleliğe zorlandığının bildirilmesini takiben gerçekleşti.

Eyübi, "Son birkaç hafta içinde komşu ülkelere tabutlarda cinsel köle olarak kullanılmak üzere sevk edilen çok sayıda genç kadın var" dedi. Eski yargıç ayrıca, Taliban liderlerinin aileleri genç kızlarını militanlarla evlendirmeye zorladığını ve isyancı grubun "İslam hukukuna göre kadın haklarını koruma sözünü nasıl tuttuğunu görmediğini" söyledi.

Taliban'ın Kabil'i devralınmasından bu yana 20 Ağustos'ta, Afganistan Radyo Televizyonu'na bağlı iki kadın çalışan yeni direktör tarafından tehdit edildi ve işe gelmeleri engellendi. Dün de Gazne ilinde bulunan radyolarda müzik çalınması ve kadınların çalışmasının yasaklandığı bildirildi.

Bu haftanın başlarında, Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Afganistan genelinde kadınlara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bildirimler aldı ve vakalar bazı bölgelerde kadınların çalışmasına izin verilmediğini gösteriyor.