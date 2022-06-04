Ermenistan'daki protestolarda 34'ü polis 50 kişi yaralandı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Polis saldırısı sonucunda en az 50 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Interfax'ın haberine göre, ulusal polis başkan yardımcısı göstericilerin taş atmasından sonra polis memurlarının sersemletici bombalar kullandığını söyledi. Habere göre, hastaneye kaldırılan kişilerden 34'ü polis.

Azerbaycan ile 2020 yılında gerçekleşen Dağlık Karabağ çatışmalarının ardından, Ermenistan'ın bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik eylemler devam ediyor. Rusya'nın arabuluculuğunda bir anlaşmayla sona eren Dağlık Karabağ çatışmalarında, Ermenistan tartışmalı olan bölgedeki hakimiyetini kaybetmişti.