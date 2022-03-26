Azerbaycan birlikleri Dağlık Karabağ'da Rusya denetimindeki alana girdi

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Dağlık Karabağ'daki Rus barışı koruma birliğinin sorumluluk alanına girdi.

Rusya, Azerbaycan'a askerlerini geri çekmesi için çağrıda bulundu.

Açıkalma yapan Rusya Savunma Bakanlığı "Açıklamada, "Dağlık Karabağ'da artan gerilimle ilgili aşırı endişelerimizi ifade ediyoruz... Tarafları itidalli olmaya ve mevcut üçlü anlaşmalara en üst düzeyde sıkı bir şekilde uymaya şiddetle çağırıyoruz" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Mart - 25 Mart tarihleri ​​arasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar İHA'larıyla Dağlık Karabağ Ermenistan yanlısı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birliklerine dört saldırı düzenlediğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında Rus barışı koruma birliğinin komutanlığının "durumu çözmek için önlemler aldığı" bildirildi.