Azerbaycan-Ermenistan-AB üçlü toplantısı başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı başladı.

Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.

Görüşmede ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, kayıplar, toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtlar konularının da ele alınması bekleniyor.

Aliyev ve Paşinyan, Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.