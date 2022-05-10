Ermenistan'da protestolarda 61 kişi gözaltına alındı

Ermenistan'da bir süredir devam eden Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik yürüyüş ve gösterilerde, bugün 61 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ekonomik sorunlarla da boğuşan Ermenistan'da, Nikol Paşinyan 2020 yılında Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ çatışmaları sonrasında ülkenin toprak kaybetmesi ve ancak Rusya'nın arabuluculuğu ile çatışmaların sona ermesi sebebiyle de eleştirilerle karşı karşıya.

Paşinyan ve hükümete karşı yürüyüş düzenleyen göstericilere polisin müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Perşembe günü gerçekleşen protestolarda da en az 92 gözaltına alınmıştı.