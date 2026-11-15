Erişah Arıcan’dan vurguncu Emre Tezmen’e bakanlık vaadi mi? 'Oğlum siz yerli millisiniz'

Fon vurgunu soruşturmasında tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in 13 Kasım'da savcılığa verdiği ek ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Erdin Özel’in ek ifadesiyle ilk kez Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ın adının da soruşturma kapsamında verilen ifadelerde geçtiği ortaya çıktı.

Üstelik Arıcan’ın ekonomi yönetiminden memnun olmadığı ve fon vurgununda tutuklanan Tera Holding patronu Emre Tezmen’i ekonominin başına geçmesi için teşvik ettiği iddiasıyla…

İsmail Saymaz bugün Sözcü’deki yazısında Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel’in 13 Kasım’da verdiği ek ifadeye dair ayrıntıları yazdı.

Buna göre Özel’e, Türkiye Sigorta’ya ait tahvillerin saklanmak için mi, yoksa kira karşılığı mı Tera’ya teslim edildiği soruldu. Özel, şöyle dedi:

Kira niteliğinde verildi. Aylık belli bir faiz karşılığında verildi. Bunu kullanarak, Tera Bank’tan dönem dönem borç kullanılıyordu. Bir gün fon temerrüdü sonrası Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak aradı. Süresi olmasına rağmen ‘Bunları geri talep ediyoruz. Tera Menkul’ün genel müdürü ile bizim arkadaşlar görüşecek. Sen de destek verir misin’ dedi. Elimden geleni yapacağımı ilettim.”

Destek Faktoring hissesinin pay repoya açılma hususunun bekletilmesi sürecinde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enis Ergun’a para verildiği iddiası da soruldu. Özel, şu yanıtı verdi:

BİST50’ye girdikten sonra genelde eşzamanlı ve çok kısa sürede pay reposu açılır ama Destek Faktoring’de bayağı uzun bir süre geçmişti. O sıra Borsa İstanbul’da çok sık görüşmeler oluyordu. Ergun ile Emir Münir Sarpyener görüşmekteydi.”

'Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek'

Emre Tezmen ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ı ziyaret ettiklerini iddia eden Özel, şöyle devam etti:

Arıcan, Tezmen’e ‘Oğlum, siz yerli millisiniz. Ekonomi politikası başarısız, senin gibi yerli milli değerlerin ekonominin başında olmasını öne çıkaralım’ dedi. Tezmen, zaman zaman konuşmalarımızda ‘Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek. Öyle güzel çalışmalar yapacağım ki, herkes şaşıracak’ diyordu.”

Özel, Tezmen’i Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun üyeliğine aday gösterenin Arıcan olduğunu ileri sürdü. “Tezmen, bunu söylemişti” iddiasında bulundu.

Erdin Özel, savcılığın, ifadelerini dikkate almasını istedi. Hisselerde ve Tera’da kaydadeğer bir yatırımı olmamasına rağmen TMSF’nin hesabına gönüllü ödeme yaptığını söyledi. Her bilgiyi vermeye hazır olduğunu anlatan Özel, serbest bırakılmayı istedi. Ancak tahliye edilmedi.

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