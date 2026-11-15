Bakan Şimşek: Fon skandalında 161 milyar lira ödeme yapıldı, iade hesabında 35,6 milyar lira birikti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon skandalına ilişkin son ödeme rakamlarını açıkladı. Kanal 7'ye konuşan Şimşek, olağan ve olağanüstü tasfiye kapsamındaki 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye toplam 161 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

Şimşek'in açıklamasına göre, 131 fonun 97'si olağan tasfiyeye, 34'ü ise olağanüstü tasfiyeye tabi tutuldu. Olağan tasfiye kapsamındaki 94 fonda 55 bin 821 kişiye 68 milyar lira ödeme yapıldı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda ise 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira aktarıldı.

Şimşek, toplam 456 bin civarındaki yatırımcının 371 bin 21'inin net yatırım tutarının tamamını geri aldığını öne sürdü.

İade hesaplarında 35,6 milyar lira birikti

Fonlardaki usulsüz işlemlerden ve manipülasyonlardan haksız kazanç elde edenlerin gelirlerinin geri alınması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesaplarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, bugüne kadar 35,6 milyar liralık kaynak biriktiğini açıkladı.

Şimşek, bu tutarın büyük bölümünün cuma günü itibarıyla fonlara aktarılarak ödendiğini, 2,6 milyar liralık kısmının ise nakit olarak hesaplarda bulunduğunu belirtti.

Kaynak oluşturuldukça hak sahiplerine ödeme yapılacağını söyleyen Şimşek, 1 milyon liraya kadar alacağı bulunan yatırımcılara öncelik tanındığını, diğer hak sahiplerine yönelik ödemelerin de kaynak oluştukça gerçekleştirileceğini ifade etti.

'Sorumlulara yönelik incelemeler sürüyor'

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fonların istismar edildiği ve manipülasyona konu olan hisselere ilişkin incelemelerini hızlandırdığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 25 vergi müfettişinin SPK'ya aktarıldığını belirten Şimşek, denetim ve geriye dönük incelemelerin ay sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

İncelemeler sonucunda piyasa bozucu faaliyetlere veya manipülasyona karıştığı değerlendirilen kişiler hakkında suç duyurularında bulunulduğunu belirten Şimşek, haksız kazanç elde edenlerden paraların geri iadesinin talep edildiğini söyledi.

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