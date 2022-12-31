Erdoğan'ın 'yasak' kararına rağmen greve çıkmışlardı: Metal işçileri kazandı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçiler 13 Aralık Salı günü greve çıkacaklarını açıklamıştı. Bekaert, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin taleplerinin oldukça altında bir ücret teklif etmiş, işçiler bu teklife karşı grev hakkına başvurmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle engellenmeye çalışılan Bekaert işçileri, işçi düşmanı kararı tanımayarak greve çıkmıştı. Ardından grevi sürdüren işçilere patron tarafından "işten atma tehdidi" içeren mesajlar gönderilmişti.

Grev 18. gününde sona erdi

İşçiler 13 Aralık 2022 günü başlayan grevi 18. günün ardından, dün akşam saat 23.00’te yapılan anlaşmayla sona erdi. Birleşik Metal İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anlaşma öncesi, gelinen aşama hakkında işçilere bilgi verildi, işçilerin onay vermesi üzerine grev sona erdirildi ve anlaşma tutanağı imzalandı" denildi. Açıklama şöyle:

"Ücret zammı olarak İlk 6 aylık dönem için işveren yüzde 50 oranında artış önermişti ve bu oranın işçiler tarafından kabul görmemesi üzerine başlayan grevimiz sonrası ilk 6 aylık dönem için yüzde 84,83 oranında zam alındı. Diğer 6 aylık dönemlerde ise enflasyon artı 2 puan şeklinde zam uygulanacak.

Sosyal haklarda ise ilk yılı için yüzde 100 oranında artış elde edildi. Grev nedeniyle ücretlerde bir kesinti yapılmayacak. Bilindiği üzere, grev kararımız Milli Güvenlik gerekçesiyle 'erteleme' adı altında yasaklanmıştı.

Birleşik Metal İş üyesi Bekaert işçileri, Anayasadan doğan haklarını kullanarak grev yasağını tanımadılar ve 18 gün boyunca şanlı bir direniş gerçekleştirdiler. Bekaert grevimiz ile işçiler önemli kazanımlar elde ettiler. Ancak, bu grev esas olarak mali sonuçları üzerinden değil Türkiye işçi sınıfı tarihindeki önemli yeri ile anılacaktır. Grev yasağına karşı yapılan bu şanlı grevle, sendikal mücadelede artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bekaert grevimiz sonrası artık grev yasakları tarihin çöp sepetine atılmıştır.

Grevimizin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan başta Bekaert işçileri olmak üzere, grevimize destek ziyaretlerinde bulunan, dayanışma içinde işçi sınıfının yanında olan, önemli moral destek sunan tüm dostlarımıza dayanışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu başarı aynı zamanda dayanışmanın, birlikte mücadelenin başarısıdır."