Erdoğan'ın kuzeni 'medyanın kirli çamaşırları ortaya çıkacak' demişti, Peker iki ismi açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik Aralık 2020'de yapılan operasyonun hemen ardından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
"Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek" diyen Er, "Korkmaz'ın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak" ifadesini kullanmıştı.
Ülkücü mafya Sedat Peker'in bugün yayınladığı videoda Korkmaz'ın çökülen otelinde kalan medyadan iki isim sayılmış, bunlardan biri Rasim Ozan Kütahyalı, diğeri ise Veyis Ateş olmuştu.