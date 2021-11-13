Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri iddiasıyla tutuklandılar: İsrail'den ilk açıklama geldi

İstanbul Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çift ile bir arkadaşları, burada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını ve videolarını çektikleri iddiasıyla önce gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, İsrail medyası ise olayın Çamlıca Kulesi'nden çekilen fotoğraflarla ilgili değil, çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı'nı fotoğraflaması nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, "Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan'ın sarayını fotoğraflamaktı" dedi.

Çiftin devlet için çalıştığını iddiasını yalanlayan Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Tutuklanan çiftin İsrail'de otobüs şoförü olarak çalıştıkları öğrenildi.